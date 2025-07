Amargura total para Mauricio Pochettino: perdió 5/7 finales y tambalea en yankeelandia

Pochettino 5 FINALES PERDIDAS en su carrera como DT:



0-2 vs Chelsea en Copa de la Liga 2015.

0-2 vs. Liverpool en la UCL 2019.

0-1 vs. Lille en el Trophée des Champions 2021.

0-1 vs. Liverpool en la Copa de la Liga 2024.

1-2 vs. México en la Copa Oro 2025