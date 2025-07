Un Ángel gigante: Luego de 18 años, Di María se hará sentir en Rosario

En base a la poca capacidad, los fotógrafos, junto a algún que otro medio partidario, estarán aguardando en la platea la salida de Di María y su familia con la camiseta que utilizará.

A partir de lo informado por el club, habrá dos momentos claves. Por un lado, el 11 canalla pisará el campo del estadio con la camiseta auriazul y posteriormente hablará con los medios de comunicación aunque sólo se permitirá un máximo de 15 preguntas en un formato cronometrado para garantizar equidad. Las palabras de Fideo serán transmitidas en vivo por los canales oficiales de Rosario Central. El club estará cerrado hasta las 15, por lo que se prevé que serán dos horas de mucho contenido.

Cuándo es su debut

Lo más esperado por los simpatizantes canallas, así como también para los amantes del fútbol, es cuándo debutará Angelito. Por lo pronto, todo parece indicar que el próximo sábado a las 16 sería el día cuando Rosario Central reciba a Godoy Cruz por la primera fecha del Tornero Clausura 2025, lo que promete un marco sensacional para recibir al jugador que tanto se hizo esperar y, después de 18 años, retorna al club de sus amores.

No obstante, su participación dependerá de la evaluación del cuerpo técnico y de la habilitación del Transfer Matching System (TMS).

En caso de que Holan y Di María consideren que falta más tiempo de adaptación, su estreno podría postergarse para el siguiente encuentro que es el sábado 19 de julio a las 16.30 frente a Lanús.

image.png "Fideo" vuelve al club que lo vio nacer.

Cuánto tiempo jugará en Rosario Central

Luego de que el club tiró una bomba del mercado de pases del fútbol argentino, no hubo muchas precisiones. No obstante, Di María despojó dudas de antemano acerca de cuánto tiempo jugará en Central.

“Dije que tenía muchas ganas de terminar en Rosario Central, en mi club, en mi casa, donde me formé, donde empecé. Así que creo que es un final con el que soñé. No sé cuánto tiempo más voy a jugar. Solo voy a firmar contrato por un año”. “Dije que tenía muchas ganas de terminar en Rosario Central, en mi club, en mi casa, donde me formé, donde empecé. Así que creo que es un final con el que soñé. No sé cuánto tiempo más voy a jugar. Solo voy a firmar contrato por un año”.

El zurdo debutó en el primer equipo de Rosario Central en 2005, con 17 años, y hasta su traspaso al Benfica portugués, en 2007, jugó 39 partidos y marcó 6 goles.

+ EN GOLAZO 24

El goleador del Real Madrid se inició en el fútbol en un barrio privado de Tigre

México se lo dio vuelta a Estados Unidos y es bicampeón en la Concacaf

Juanfer Quintero habló del pacto con Diego Milito y deslizó que habría caducado

Estudiantes y Vélez juegan una final... ¿pero alguien se dio cuenta?