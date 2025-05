Volver a casa: Ángel Di María, la leyenda continúa

Desde que Ángel compartió su deseo de ponerse una vez más aquella casaca auriazul, en todos los mercados de pases siempre existía la posibilidad de su retorno. Sin embargo, año a año, "alimentaba" la "desilusión" de los hinchas que soñaban con su presencia en el Gigante de Arroyito. Pero ahora, después de tan eternos 18 años, ya no quedaron dudas de que su anhelo siempre estuvo, aunque muchos obstáculos en el camino no lograron que haya sido antes. Quizá no era el momento de su despedida.

¿Por qué ir de lleno contra él sin realmente conocer lo que pasaba puertas adentro?

Ya no es momento de pensar nada, sólo disfrutar. Disfrutarlo en la ciudad que lo vio nacer. El jueves 29 de mayo cambió el paradigma, hay otro aura en el ambiente, especialmente para los fanáticos canallas. Aunque para algún que otro hincha del clásico rival, Newell's, también hay cierto cosquilleo. Ante esto no hay que olvidar como fue recibido el campeón del mundo en el Coloso Marcelo Bielsa por la despedida de Maxi Rodríguez. Es cierto, vestía la camiseta de Argentina. Ahora tendrá otros colores.

El fútbol, caer para levantarse con fuerzas

Su paso por la Selección tuvo de todo: su gol para el título olímpico, sus críticos comienzos, Diego apostando por él, finales perdidas, una lesión tras otra, la no convocatoria, los apuntes de diferentes periodistas contra su forma de jugar y una gran revancha que tanto merecía.

Ángel dejó todo desde muy joven, pero siempre se mostró convencido de que en algún momento iba a volver a su hogar. Luego de tantas caídas, logró levantarse con más fuerzas de la que demostraba partido a partido. Nunca se rindió y hoy terminó consiguiendo lo que prometió en reiteradas oportunidades: volver a su club, el que lo vio nacer, aquel que le cortó las alas para volar y el que lo hizo convertirse en uno de los mejores jugadores, por lejos.

image.png Un debut soñado bajo las órdenes de Ángel Tulio Zof el 14 de diciembre de 2005 contra Independiente (2-2).

No obstante, debe tener un afán más por cumplir, el cual todo jugador que es hincha del club en el que está jugando desea. Un último paso para seguir dando pasos agigantados.

"Hay que seguir cumpliendo sueños. El libro todavía tiene páginas en blanco", fue el posteo de su esposa, Jorgelina Cardoso, quien siempre se mostró al pie del cañón, apoyando cada decisión que tomó el futbolista. Y nada mejor para ella también que estar de nuevo en su ciudad, rodeada de gran parte de sus afectos luego de las tormentas que les tocó atravesar a la distancia en esta exitosa carrera.

Volver a casa y cerrar bocas

Un regreso que se demoró producto de los violentos hechos ocurridos en aquel marzo de 2024 cuando amenazaron a su familia dejando una nota intimidatoria en la puerta del country donde viven sus padres, con su hija más pequeña en el centro de la escena.

"Dejaron en la inmobiliaria de mi hermana una caja con una cabeza de chancho y una bala en la frente, con una nota que decía que, si volvía, la próxima cabeza sería la de mi hija Pía", precisó en aquel momento Ángel.

Muchos optaron por acompañarlo y entenderlo en medio de un contexto sangriento que atravesó la ciudad, mientras otros decidieron defenestrarlo sin ser conscientes de la gravedad del asunto.

Los rumores empezaron a crecer después de la Copa América, donde Di María ya tenía un pie adentro de Argentina, específicamente en Rosario Central. Estaba todo arreglado con el presidente de la institución, Gonzalo Belloso, pero los hechos delictivos pusieron un freno a la determinación, sin importar la cantidad de seguridad que lo podía llegar a rodear. Su hija estaba en juego dentro de un territorio donde el narcotráfico repercute fuertemente en las barras. Y así lo hacen saber: Los Menores (asociados a Esteban Alvarado) en el club auriazul y Los Monos en la vereda de en frente.

A partir de aquel entonces, la ilusión para gran parte de la "canallada" se veía caer. Muchos cuestionaban que sus palabras no se cumplan, pero este 29 de mayo terminó dejando a más de uno con la boca abierta luego de la cuenta oficial del club anuncie, por medio de un video, la llegada más esperada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1928168470383906983&partner=&hide_thread=false Nuestra historia juntos tiene más páginas por escribir pic.twitter.com/JhakDVuR4M — Rosario Central (@RosarioCentral) May 29, 2025

El hijo pródigo pega la vuelta y la noticia ya rebotó a nivel mundial, porque Fideo es eso, una estrella mundial, muy querido. Pase Ángel, lo estábamos esperando. Nada más lindo que volver a casa.

