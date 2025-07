Ángela Torres contó que robó en Japón y Javier Milei le tiró con todo en X

Embed EN UN STREAMING DE LUZU VIERON MUY GRACIOSO QUE ANGELA TORRES FUERA A JAPÓN Y SE HAYA ROBADO "COSAS"



"Ahora que me fui a Japón me robé un par de cosas. En Japón son todos tan correctos que nadie se imagina que puede robar, yo soy Argentina, tenía que hacerlo..."@JMilei… pic.twitter.com/Cb6jzS0ORY — Agarra la Pala (@agarra_pala) July 4, 2025

En Twitter, Instagram y TikTok explotaron los comentarios furiosos y las críticas: muchos le reprocharon que no se tome en serio el tema, que no piense en lo que transmite afuera del país y que naturalice algo que no está para nada bien.