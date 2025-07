San Lorenzo: Tiembla Marcelo Moretti por lo que hablaron Chiqui Tapia y Julio Lopardo

De igual manera, el ex periodista de TyC Sports aseguró en su vivo de YouTube: "si no lo resuelven, que haya acefalía y gobierno de transición". Esto último, generaría elecciones anticipadas, algo que no querría Marcelo Moretti si tiene las intenciones de volver.

El medio Frenesí Azulgrana, en sintonía con la última posibilidad, aseguró: "en diciembre habría elecciones en San Lorenzo, siempre y cuando se garantice una transición prolija, ordenada y sin escándalos. Ese punto fue marcado como excluyente.".

image.png

Todo parece indicar que se vienen tiempos movidos en San Lorenzo, políticamente hablando.

No es casualidad que Tapia se meta en la política del Ciclón. Al presidente de AFA no le gusta que haya lío en los clubes del fútbol argentino y si hay una institución con problemas varios, es el Cuervo. Su intervención, es para que se haga todo de la manera más prolija posible.

Más sobre San Lorenzo

En las últimas horas, San Lorenzo tuvo dos partidos importantes.

El pasado sábado 5 de julio, el Ciclón pasó a octavos de final de Copa Argentina tras vencer a Quilmes por penales en lo que fue el debut de Damián Ayude. Jugará ante Tigre en la siguiente instancia.

24 horas más tarde, los Cuervos de reserva no pudieron ante Vélez Sarsfield en la final de dicha categoría. Fue 1-3 en el suplementario.

image.png

En cuanto a mercado de pases, es más relevante lo que pasó en los egresos que en los refuerzos. Se fueron Elián Irala, Iker Muniain y Malcom Braida y aún no llegó nadie (y pareciera difícil que se levanten las inhibiciones).

El debut del Ciclón en el Torneo Clausura será el próximo viernes 11 de julio en Córdoba ante Talleres.

