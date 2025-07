La curiosa reflexión de Alejandro Dolina sobre el pesimismo: "Lo negativo es el optimismo"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cenitalcom/status/1941995581909467172&partner=&hide_thread=false Alejandro Dolina: “Decir que este mundo no nos gusta es una actitud positiva. Lo negativo es creer que todo esto es bueno”.



Ya podés ver el episodio completo de #OnTheRecord con @ischargro en C+ por YouTube: https://t.co/NxKSK8Rmlf pic.twitter.com/epI6jSNz4W — Cenital (@cenitalcom) July 6, 2025



Y continuó: "Entonces el pesimismo, es decir, oponerse a esa idea, decir claramente que este mundo no nos gusta, no nos gusta, que nos gustaría otro, es una actitud positiva. No negativa".