Florencia Peña descolocó a Mirtha con una anécdota que la hizo tentar en vivo

Cambios de vestuario, rock y cero pausas

Detrás del brillo y las luces del teatro, hay una rutina casi militar. Ensayan ocho horas por día, y la obra no te deja ni tomar un respiro. "Tengo 120 cambios de vestuario y 27 escenografías distintas", contó Peña. Y eso sin contar los temas de Bryan Adams que tiene que cantar, con un registro más rockero y exigente que cualquier otro musical que haya hecho.

image.png El musical tiene un ritmo infernal: 120 cambios de ropa, escenografía a full y canciones difíciles. Peña reveló que entre escena y escena no hay ni un segundo libre.

"Tomás un poco de agua para hidratar las cuerdas, pero ya sabés que esa agua va a querer salir y no hay tiempo para nada", explicó entre risas. El escenario no espera y el camarín queda arriba, así que no da tiempo para bajar al baño en los entretiempos. "El otro día no encontraba el balde y me tuve que aguantar. ¡Casi me explota la vejiga!", contó Florencia.

Pretty Woman llegó con todo: escenografía enorme, coreografías que dejan sin aire y una historia de amor que, si no hay química, no funciona. "Teníamos que hacer match con Juan porque si no, nadie se cree nada", explicó la actriz. Y si hay algo que el público no ve es lo que pasa detrás del telón, donde el glamour se cambia por transpiración, corridas... y un balde tuneado.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La estafa en Mercado Pago con transferencias erróneas, que escala cada vez más

IMPSA, la primera privatizada de Javier Milei, despedazó aguinaldos y encendió alertas

La miniserie de 8 capítulos que pide maratón urgente

Avanza diálogo entre Argentina y Reino Unido: contactos militares secretos con USA para contrarrestar a China

Finde en AMBA: Caminos y Sabores y el dinosaurio más grande del mundo