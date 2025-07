Cómo salir del ahogo por deudas con tarjeta de crédito en Argentina

El primer paso es tener una visión clara de las finanzas personales. El Banco Galicia recomienda “armar un presupuesto financiero personal para conocer tus gastos mensuales e ingresos. De esa forma vas a poder saber en qué gastás tu plata”.

Este ejercicio permite identificar qué rubros se pueden ajustar, qué gastos son prescindibles y si es necesario generar ingresos adicionales. En muchos casos, las deudas con tarjeta no provienen del exceso de consumo, sino de una falta de planificación estructural.

¿Conviene seguir usando la tarjeta de crédito si hay deuda acumulada?

La respuesta de los especialistas es tajante: no. Otálora insiste en que “seguir usando la tarjeta solo agrava el problema. Hasta no resolver lo anterior, no sigas financiando gastos corrientes con crédito caro”.

El Banco Galicia coincide. Muchos usuarios, incluso endeudados, siguen haciendo compras con tarjeta y mantienen un saldo financiado que crece cada mes con intereses muy altos. Cortar este hábito es clave para detener la escalada.

¿Por qué es importante priorizar el pago del capital?

Otro punto fundamental es evitar el pago mínimo, ya que solo cubre los intereses generados por el saldo anterior. Según Otálora, “aunque sea en pequeñas cuotas, empezá a reducir el capital. Ese es el verdadero avance”.

Los sistemas de amortización aplicados por las tarjetas son altamente costosos para el cliente. En promedio, en pesos, los intereses mensuales pueden superar el 4%; en dólares, rondan el 2%. Esto convierte al pago mínimo en una trampa de la que muchos no logran salir.

¿Qué métodos existen para organizar las deudas?

Una recomendación útil del Banco Galicia es listar todas las deudas para saber con claridad el monto total a cubrir. A partir de ahí, se puede aplicar alguno de estos métodos de pago:

Método bola de nieve: consiste en pagar primero las deudas más pequeñas para ganar motivación y avanzar rápidamente.

consiste en pagar primero las deudas más pequeñas para ganar motivación y avanzar rápidamente. Método por tasa de interés: se priorizan las deudas más caras para reducir el costo financiero total a largo plazo.

Ambas estrategias ayudan a ordenar las finanzas y salir del desorden de pagos improvisados.

A partir de cuándo prescriben las deudas por préstamos y tarjetas de crédito

¿Cómo funciona la consolidación de deudas con tarjeta de crédito?

Cuando la situación ya no se puede manejar con los ingresos actuales, tanto Otálora como el Banco Galicia recomiendan considerar la refinanciación o consolidación de deudas.

Esto significa tomar un préstamo personal a tasa más baja para pagar las deudas caras de la tarjeta. Si bien puede implicar una extensión del plazo, el resultado es una cuota más baja, previsible y sostenible, lo que permite recuperar el aire financiero.

Por ejemplo, alguien con ARS 500.000 en deuda con tarjeta puede reemplazar ese saldo por un préstamo personal al 45% anual en 24 cuotas. De esta forma, pasa de pagar mínimos que no bajan la deuda a saldar capital de manera estructurada.

¿Qué lecciones deja el crecimiento de la mora bancaria?

El aumento de la mora bancaria en Argentina es un reflejo del desequilibrio entre ingresos y gastos que afecta a miles de familias. El uso inadecuado de la tarjeta de crédito, combinado con tasas elevadas, crea una situación financiera que muchos no pueden sostener por mucho tiempo.

La buena noticia es que se puede salir del endeudamiento, pero requiere disciplina, planificación y decisiones firmes. Cambiar los hábitos, dejar de gastar con la tarjeta y buscar alternativas de refinanciación son pasos necesarios para volver a tener tranquilidad financiera.

