Casa Rosada y gobernadores descartan reunión "informal" en La Rural

"No sé de dónde salió esta versión. En La Rural han convocado a algunos gobernadores y a mí también para la inauguración de la Sociedad Rural y ahí seguro nos vamos a encontrar con los que vayan. Nos saludaremos pero no creo que sea el momento de conversar sobre las leyes que estamos cuestionando. No hay reunión en La Rural para ese tema, es un acto protocolar, entramos, cortamos la cinta y nada más", dijo Francos a Cadena 3.