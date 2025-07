El negocio oscuro de Marcelo Tinelli que estalló en Instagram

El mensaje automático de Marcelo Tinelli que llamó la atención de sus seguidores

La mecánica publicitaria quedó al desnudo completamente cuando salió a la luz el mensaje automático que se disparaba desde el perfil de Marcelo Tinelli: "¡Hola, hola! Mirá que esto no es algo que suela hacer, pero con la cantidad de gente que me escribió… No pude decir que no". La continuación del texto resultó reveladora: "Antes que nada vale aclarar que hay que agradecerle a la gente de Sportsbet, que hacen que esto sea posible". Como si fuera poco, el mensaje incluía un gancho adicional: "Por eso, también hay regalito de $15.000 de bono. Si sos mayor de 18, regístrate acá abajo", mientras hacía referencia a un iPhone como parte del premio.