Rocío Marengo salió en defensa de Marcelo Tinelli tras las críticas de Flor de la V

Y agregó molesta: "La gente igual se da cuenta de todo. La gente se da cuenta de todo, así que eso me dio la tranquilidad del medio. A la larga después todo se sabe". "A mí me duele que a una persona que nos dio a un montón, un montón de oportunidades, hoy te animes a pegarle porque cuando estaba de gerente de América tampoco nadie decía nada. ¿Me entendés? Son amigos del campeón y a mí no me gusta los amigos del campeón", completó.