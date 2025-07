Lali Espósito cruzó a Virginia Gallardo por difundir una denuncia falsa en su contra

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/virchugallardo/status/1942318098582851935?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1942318098582851935%7Ctwgr%5E094aa59c10a0e3ca3dadc208aadba69da5a20f37%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fd-10485433181132272864.ampproject.net%2F2505300108000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Hoy dimos inicio a una nueva sección en MA ! con la idea de ir sumando material que surge de redes sociales, que nos parece trascendente y que deja afuera a mucha gente que nos las consume. Noticias que NO SIEMPRE AVALAMOS , solo las CONTAMOS.

Esta en particular porque nos… — virginia gallardo (@virchugallardo) July 7, 2025

”Noticias que no siempre avalamos, solo las contamos. Esta en particular porque nos generó la misma sorpresa que a ustedes por la importancia y estelaridad de la figura a tratar. Quiero aclarar que yo amo a Lali Espósito. Dicho esto, de no ser cierto el tema de la denuncia, no tengo problemas en pedir disculpas porque no hubo intenciones de generar daño", indicó.

