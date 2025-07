El nuevo Superman gusta en la crítica, pero ahora falta ver qué dice la taquilla

¿Cuánto tiene que recaudar Superman?

Aunque las primeras críticas pintan muy bien, lo que realmente preocupa en DC Studios es cómo le va en la taquilla. Después de todo, es la primera película del nuevo Universo DC (DCU), y julio es un mes clave para el cine. En una entrevista con GQ, James Gunn salió a bancar la parada y aclaró que se están armando dramas al divino botón: "No es el proyecto más riesgoso del mundo. ¿Hay algo en juego? Sí, pero no es tan grave como lo pintan. Que tenga que hacer 700 millones es una completa tontería".

Gunn explicó que no hay que exagerar con la presión, comparando esta etapa inicial con el comienzo del Universo Marvel, donde los primeros filmes tampoco fueron números uno de taquilla, pero igual la cosa arrancó con fuerza a largo plazo. Aparte, el presupuesto de Superman no está confirmado, pero parece que no hace falta romperla con cifras astronómicas para que la película sea un éxito.

image.png James Gunn bajó la ansiedad y dijo que no es un proyecto tan riesgoso como dicen. Lo clave es que guste y genere buen boca a boca para impulsar el nuevo DCU.

El tema clave para DC no es solo la plata que meta en boletería, sino que la película guste y la gente hable bien para que el DCU siga creciendo. El 10 de julio de 2025 Superman vuelve a volar en los cines argentinos y todo indica que puede ser el empujón que la saga necesitaba para despegar de verdad. ¿Será el renacer del Hombre de Acero? Todos los ojos están puestos en este estreno.

