Turismo: Una caída sin precedentes afecta a un destino emblemático de la Patagonia

Estamos muy preocupados. El Bolsón es una ciudad donde la generación de empleo depende en gran medida del turismo

Cordero explicó que muchos alojamientos familiares están recurriendo a créditos para poder pagar servicios básicos como luz y gas, ya que la falta de turistas implica que los ingresos no alcanzan para cubrir los costos operativos.

Sin turismo, los restaurantes no trabajan, los remises no tienen pasajeros, y los alojamientos no contratan personal. Es una cadena que si se rompe afecta a toda la población

El informe, basado en un relevamiento de 35 establecimientos, mayoritariamente cabañas de gestión familiar con menos de 20 camas, reveló que incluso en las semanas tradicionalmente fuertes del invierno, la ocupación apenas supera el 10%.

image.png Foto: Oficina de Turismo de El Bolsón.

En la segunda quincena de julio se proyecta un 10,31% y el pico más alto en agosto apenas llega al 11,85%. Estos números son devastadores para un destino que históricamente ha dependido del turismo interno y nacional para sostener su economía local.

"El Bolsón no escapa a la realidad nacional, de eso somos todos conscientes. Pero invito a cualquiera de ustedes a caminar por la localidad y comprobar lo que nosotros pusimos en números. Es un hecho, y lo que nos preocupa es que, a pocos kilómetros, una ciudad como Bariloche tiene un 80% de ocupación, mientras que nosotros, en el pico de temporada, apenas llegamos al 11%. Esto nos enciende muchas alarmas, y necesitamos hacer una autocrítica para ver qué hicimos mal y qué estamos haciendo bien", señaló a 'Noticias de El Bolsón'.

Un verano bajo el fuego

Esta caída sin precedentes en el turismo invernal, se suma a un verano en el cual los incendios forestales arrasaron con 221 viviendas, de las cuales 166 sufrieron pérdidas totales y 55 daños severos, afectando a cientos de familias y productores locales, entre ellos hortícolas, frutícolas, apicultores, ganaderos y avicultores.

La emergencia ambiental y social generada por los incendios tuvo un efecto dominó en la economía local, especialmente en el sector turístico.

Incendios en El Bolsón.webp

Uno de los reclamos que hacen los prestadores turísticos es la falta de promoción institucional del destino: "Esto quedó en evidencia el verano pasado, cuando se nos cortó la temporada a la mitad por el incendio. Las consecuencias las estamos viviendo hoy", dijo Diego Cordero.

"La falta de promoción local hace inviable que las familias puedan sostener sus emprendimientos", agregó. Aunque muchos operadores están presentes en plataformas digitales y redes sociales, no logran convertir esa visibilidad en reservas efectivas.

