Tratamientos experimentales: Buscan que los enfermos terminales puedan elegir usarlos

Además, los tratamientos ingresados por esta vía no podrán ser promocionados ni comercializados.

¿Qué busca esta ley?

Según explicó el autor del proyecto, el diputado nacional Javier Sánchez Wrba, la iniciativa pone en el centro la autonomía del paciente, especialmente en situaciones críticas donde la medicina tradicional ya no ofrece respuestas. El texto se inspira en normas similares aplicadas en países como Estados Unidos, donde existe desde 2018 la ley "Right to Try" (Derecho a Intentar), que habilita el uso compasivo de tratamientos en fase experimental.

“El paciente que enfrenta una enfermedad terminal tiene el derecho de agotar todas las posibilidades. Esta ley busca ofrecer una mínima esperanza a quienes ya lo han intentado todo”, señala Sánchez Wrba en los fundamentos del proyecto.

La propuesta fue acompañada por legisladores del PRO, la UCR y otros espacios opositores. Ahora, deberá ser tratada en comisión para avanzar hacia su aprobación.

El proyecto completo a continuación:

