Lali Espósito hizo encender la llama política en Rosario

Cuando Espósito se presentó con su espectáculo "No vayas a atender cuando el demonio llama", una multitud se acercó para disfrutar del recital. Sin embargo, el proyecto de reconocimiento no fue acompañado en ese momento. Desde sectores de Unidos (Maximiliano Pullaro) y otros espacios se argumentó que no era el momento adecuado ya que encendía una estrategia de campaña en la antesala de los comicios del pasado 29 de junio.

En base a ello, la propuesta quedó estancada durante todo junio. Las reuniones de la comisión de Cultura, clave para avanzar con el tratamiento, no pudieron concretarse por falta de quórum. El espacio está presidido por Anita Martínez, recientemente electa por el PRO, y conformado por los ediles Nadia Amalevi y Lucas Raspall (ambos del espacio de Pablo Javkin), Marisol Bracco (referente cercana a Miguel Tessandori), la socialista Alicia Pino, Leo Caruana (Frente Amplio por la Soberanía) y Romero.

En tanto, luego de cosechar una serie de críticas por "discusión ideológica" en plena campaña política, los plazos iniciales dilataron su tratamiento para este jueves en el recinto de sesiones del Concejo Municipal.

image.png El Concejo tratará la distinción de la cantante en la ciudad.

Referente social, cultural y artístico

Entre los fundamentos de la distinción se destaca que "su compromiso con causas sociales ha sido constante y visible, utilizando su influencia pública para visibilizar derechos, especialmente los vinculados a los colectivos de minorías sexuales con una postura clara a favor de la inclusión, la diversidad y el respeto. Es un símbolo de empoderamiento femenino".

Asimismo, resaltan el impacto de su paso por la ciudad al asegurar que "La visita de una artista de la talla de Lali a Rosario representa una oportunidad para seguir posicionando a la ciudad como un polo cultural receptivo de grandes expresiones artísticas, nacionales e internacionales. Es también una herramienta de reparación simbólica y de promoción activa de la igualdad en un país donde aún existen brechas de género en la industria del entretenimiento".

image.png Como parte de su gira, Lali la rompió en Rosario.

