"Otras 24 horas" no es cine pero hay suspenso en la Argentina de Milei

Marcelo Tinelli se victimizó: "Me querían pegar todos, puede ser un vuelto"

Marcelo Tinelli enfrentó las críticas y denuncias por sueldos impagos, y acusó una especie de campaña en su contra. Lo hizo vía mensajes que le envió a Matías Vázquez, conductor de 'Puro Show' (El Trece).

"Mati, quiero que sepas mi verdad, lo que dijo Flor Peña en Puro Show yo no lo sabía, hablé con Fabián Scoltore, que es mi administrador, la persona que maneja mis finanzas y se puso al día con todo".

"Scoltore había hablado con los abogados de Flor Peña y estaba todo pago, estamos esperando que se acredite una parte del dinero para Flor y su hijo, pero ya estaba establecido el pago correspondiente para ambos", agregó el empresario.

Respecto a las denuncias de Luisa Albinoni por Twitter, Tinelli argumentó: "Me enteré por Luisa que le debía $400 mil pesos, eso también se pagó". La actriz confirmó que le habían depositado.

Sobre los motivos que podría haber detrás de estas denuncias, que se suman a la de Florencia de la V,: arriesgó: " Acá es donde empecé a preguntarme por qué me querían pegar todos, me sorprendió muchísimo lo que hizo Flor de la Ve en su programa".

"A partir de ese momento, fui atando cabos y pensé si esto no será porque yo no cerré El Bailando y me quedé sin señal, puede ser un vuelto de algo que yo hice", teorizó Tinelli en los mensajes que le envió al conductor de El Trece.

Luego, al ser consultado sobre los rumores de crisis de LaFlia Contenidos, Marcelo contestó: "No cerró mi productora, se hizo un zoom y se decidió que mucho personal que estaba en LaFlia no estará más, ya que se necesita recortar personal porque no hay proyectos".