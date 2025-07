El Gobierno cambió las residencias médicas y en el Garrahan hablan de "becas precarizadas"

El nuevo reglamento excluye el encuadre de la beca como empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicio.

En números: los que elijan la Beca a Institución cobrarían en bruto unos $ 990.000 mientras que quienes opten por la Beca Ministerio tendrán un ingreso de $ 810.000 tras aplicarse los descuentos correspondientes.

En la práctica, quienes ingresen este año a las residencias ya podrán elegir entre una u otra modalidad y se contempla la posibilidad de que quienes ya estén realizando la residencia cambien al nuevo esquema. Para quienes decidan no hacerlo, las condiciones actuales se mantienen sin cambios.

Libertad de elección

La resolución gubernamental también introdujo otro cambio: la libertad de elección para el último tramo de la residencia y se redefine la organización y el rol de cada institución.

Cabe recordar que antes de los cambios conocidos hoy en las residencias médicas, el Gobierno había instaurado un “nuevo esquema soberano” que garantice lugares preferenciales a quienes eligieron formarse íntegramente en Argentina y contribuir al sistema de salud local, con la aprobación de las nuevas disposiciones para el ingreso a las residencias del equipo de salud, y oficializó el cronograma que tendrá como primer paso el Examen Único de Residencias (EU). Estoa quedó plasmado en el primer artículo de la Resolución 2099/2025.

Así, el Examen Único que se desarrollaró de manera presencial a través de una prueba escrita otorgó 5 puntos adicionales a los aspirantes que hayan cursado toda su carrera de grado en universidades argentinas con la idea de garantizar una evaluación homogénea, objetiva y basada en el mérito, asegurando que el acceso a los cargos sea transparente y equitativo en todo el país.

Desde el Garrahan hablan de "precarización"

"Cerró la residencia pediátrica del Garrahan. Sí, leíste bien. El Ministerio de Salud decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país, y lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada", anunciaron este miércoles (2/7) los residentes del Hospital Garrahan en un comunicado.

image.png

"¿Qué significa esto? Que los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un "estipendio". No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro. La solución no puede ser el retroceso", explicaron los residentes desde su cuenta en la red social X.

"Desde el Ministerio nos aseguran que con 'el sello Garrahan' es suficiente. Como si el prestigio pudiera pagar alquiler, comida o salud. Como si los cuatro años de formación, guardias interminables y responsabilidades clínicas pudieran pagarse con palmaditas en la espalda", agregaron.

"Sin residentes, el Garrahan no funciona. Esto no es solo un ataque a los médicos en formación: es un intento de destruir el sistema de residencias como lo conocemos, de precarizar aún más la salud pública", concluyeron los trabajadores.

