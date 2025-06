El insólito sueldo que cobra un médico en el Hospital Garrahan y el aumento que no será

Azul Santana, médica residente del hospital, afirmó en una entrevista con Radio Rivadavia: "No nos llegó ningún comunicado oficial. Supongo que se refiere a una publicación en la red del hospital, que no es nuestro empleador. Nuestro empleador es el Ministerio de Salud de la Nación". Santana también cuestionó la veracidad del anuncio y subrayó que, hasta el momento, no hay ninguna oferta concreta para evaluar.