Garrahan: Para Patricia Bullrich $1.3 millones es suficiente

Vos desactivas un conflicto. Si pasas de un sueldo de 800.000 a 1.300.000 lo desactivas. No digo que no ganen poco. Pero son los sueldos del país. Se debería desmontar el conflicto. Hay quienes frente a los éxitos económicos del Gobierno, le queda como recurso generar conflictos internos. Es un aumento considerable para residentes, es un monto aceptable, explicó sobre el reclamo del Hospital Garrahan.

garrahan.jpg Los trabajadores del Garrahan denuncian el desfinanciamiento del hospital y reclaman la recomposición de sus salarios.

Por otra parte, Bullrich se refirió al reclamo del sector de Ni Una Menos, que también se congregó frente al Congreso. En ese sentido, ponderó el trabajo del Gobierno en la disminución de los homicidios y apuntó contra las críticas por las nuevas políticas de defensa a la mujer.

“Ellos ideologizan los temas. En vez de decir que bien que Argentina bajó el 14% los homicidios por violencia de género, critican. El 80% de los homicidios tienen a hombres como víctimas. Por qué no reconocer que hay una estrategia que está funcionando”, explicó.

PBA y La Salada

En cuanto al conflicto en Provincia de Buenos Aires y, puntualmente, el de la feria de La Salada, Bullrich aseguró que existió un trabajo nacional para desbaratar tramas delictivas asociadas con ese polo comercial. Al respecto, opinó sobre el reclamo de los trabajadores y aseguró que una reapertura depende de una regularización de las condiciones de trabajo y la mercadería.

“Estos trabajadores trabajan con productos que vienen de Iquique, Chile, vía Bolivia, mucho más baratos por el contrabando. No tenemos que aceptar que haya un polo de delito. Tenemos que salir de la informalidad, ahí había lavado de dinero, muchos delitos. Si eso funciona de manera regular es otra cosa”, aseguró.

