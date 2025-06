Con la maqueta del IA-100, Luis Petri hizo 'fulbito' para la tropa digital de LLA

Embed Petri contó que cuando llego por primera vez a su oficina, vio que los kukas gastaron 14 palos en un prototipo de avión (IA-100)

Hábil declarante

Tan hábil como mendaz, el mendocino rompió el fuego con uno de los temas más candentes de su gestión, la empresa COVIARA.

“Les guste o no les guste la vamos a cerrar", sentenció en tono semi castrense (a él le encanta) luego de decir que la Constructora de Viviendas para la Armada (de allí su nombre) hace 20 años que no construye ni una casa. Detrás suyo, inmutable, el presidente de la firma (que no paga ni sueldos al personal ni las cargas sociales de los mismos ni tan solo el sueldo al portero del edificio donde está radicada la firma) no atinó a aclararle que COVIARA conserva su nombre, pero ya no es una constructora, sino que tiene tareas más amplias y diversas como desarrolladora inmobiliaria.

Prosiguiendo con una exposición extremadamente desordenada en la que no faltaron intentos fallidos de matizar sus falacias con material audiovisual, Petri entró de lleno a intentar una vez más en insistir con su descabellado e ilegal plan para empeñar a las FFAA en tareas policiales recurriendo a citas históricas relacionadas con la conquista del desierto olvidando que en aquellos tiempos no existían las tres leyes que parece no conocer, Seguridad Interior, Defensa Nacional e Inteligencia Nacional

Ante la mirada atónica de los presentes (incluido el veterano Ricardo López Murphy, ex ministro de Defensa y actual presidente de la Comisión), Petri intentó por milésima vez parangonar la tarea del general Julio A. Roca con el mapa del delito actual en lo relativo a contrabando y narcotráfico.

Embarrando la cancha

Luego de confundir operativos de saturación del terreno como los realizados durante las gestiones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández (Escudo Norte, Fortín Norte y MERVAL) con su pretendido empeñamiento liso y llano de las FFAA en tareas policiales el ministro hizo gala de su desconocimiento conceptual fue insistir en varios de sus errores a saber.

Las reglas de empeñamiento dictadas son secretas, pero están disponibles para todos los que las quieran ver.

El nuevo decreto reglamentario para la ley de defensa reemplaza al anterior que era inconstitucional.

La aprobación de las operaciones en el terreno son potestad del ministro de defensa (la mas brutal).

Las FFAA pueden realizar arrestos en flagrancia tal como lo puede hacer cualquier ciudadano.

Muchos hemos sido lo que trataron de ilustrar sino al ministro a sus mandos de segunda línea sobre lo disparatado de estas afirmaciones, pero a modo de síntesis valga reiterar que:

Las reglas de empeñamiento son algo así como el catecismo del soldado, deben estar en conocimiento de la tropa para saber exactamente cual debe ser su forma de proceder en cada momento. Podrán ser reservadas, pero jamás secretas.

Un decreto reglamentario no alcanza para evitar que un nuevo cambio de paradigma establecido por un gobierno de otro signo político en un país con una justicia permeable a esos paradigmas coloque tras las rejas a generales y cabos involucrados en tareas no acordes a la legislación madre (la ley de defensa nacional)

Por mucho uniforme que use Petri, él no está en la cadena de mando de las FFAA -al margen que el brigadier Xavier Isaac (Jefe del Estado Mayor Conjunto) no se lo explique-; a metros de su despacho, otros oficiales reclaman en voz baja que alguien le explique al ministro cuáles son los límites de su autoridad.

Y por último, sigue insistiendo el ministro que es lo mismo el accionar de un civil o un militar fuera de servicio al intentar conjurar un delito en progreso que el de un pelotón de una fuerza armada en operaciones con armamento provisto, ordenes emanadas de la cadena de mando y en el marco de una operación militar. Eso en Argentina y por ahora está vedado a la milicia excepto puertas adentro de los cuarteles y hasta allí nomas.

milei bullrich petri.jpg Una Administración fascinada con uniformes.

Sin defensores ante el disparate ministerial

No es la primera vez que Luis Petri naufraga en diputados, tampoco es la primera vez que ningún diputado oficialista o amigo del oficialismo le tira una soga. Sea por vergüenza o falta de interés no estuvieron o si lo estaban no se hicieron escuchar. Benevolentes los interrogadores mordieron, pero no mataron.

Un informado diputado Germán Martínez le marcó al mendocino cuantos pares son tres botas y al mismo tiempo en que intentó poner orden al confuso speach ministerial, remarcó las clarísimas reglas de juego fijadas a las FFAA en los diferentes operativos en el norte del país.

Aguas turbias

SI en algo hace agua Luis Petri es precisamente cuando de habla del control de las 200 millas (Zona Económica Exclusiva) tal como lo dijo al principio de su gestión, esbozo que “ahora si el mar está controlado” ignorando que tanto la Armada Argentina como la Prefectura Naval hace años desarrollan a pesar de los medios reducidos con los que cuentan una eficiente tarea de control de los recursos pesqueros nacionales.

La confusión ministerial es tan profunda que intentó poner en un pie de igualdad el control del mar y del aire con la actividad policial terrestre ignorando la profusa jurisprudencia y doctrina existente en la materia.

Pico de disparate cuando hizo referencia a dos docenas de buques operando en el control del mar lo que además de falso de ser cierto hablaría muy mal de los modernos sistemas de control remoto conocidos como Pollux y Guardacostas.

La sanidad enferma

La crisis sanitaria de las FFAA originada a partir del desmanejo del IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas) desde la llegada del exinterventor Oscar Sagas (también mendocino) y que llevó al organismo a un pasivo de casi 200.000.000.000 millones de pesos fue justificada por Petri a partir de la compra de remedios importados y la existencia de hoteles que solo generan gastos.

Olvida el ministro que se habla de una Obra Social y no de una prepaga. Son conocidas las intenciones de privar a los militares del acápite turismo de su obra social lo que abona la teoría de una intención cada vez más clara de dejar la salud militar en manos de una empresa prepaga de dudosa calidad prestacional

No pudo argumentar con solidez suficiente temas espinosos como lo son la suspensión de la equiparación salarial del personal militar con las jerarquías equivalentes de las FFSS, que pasó con el FONDEF ( una herramienta de probada idoneidad para las adquisiciones de equipamiento militar) y nada pudo aportar sobre el destino de los 40.000.000.000 millones de pesos que el Instituto de Ayuda Financiera para el pago de pensiones militares otorgó al IOSFA y terminaron diluido en las poco claras cuentas de la actual conducción.

petri2.jpg Luis Petri en Diputados. FOTO: (Prensa Min Defensa)/NA.

Todos al patíbulo

Tal vez con la intención de no cargar con todas las culpas y al mejor estilo de lo que hace el jefe de una banda (musical claro está) Petri fue presentando uno a uno a los responsables de las distintas áreas de su poco exitoso concierto.

Destacable por lo deplorable fueron los brevísimos resúmenes de los presidentes de Fabricaciones Militares y FAdeA que con la misma partitura (siguiendo la metáfora musical) denunciaron haberse encontrado con empresas paralizadas, plagadas de empleados militantes y sin horizonte claro. Al mismo tiempo y sin sonrojarse declararon estar intentando retomar todo lo que se estaba haciendo en las gestiones anteriores. ¿En qué quedamos?

Nada dijo el Sr. Julio Mango (FAdeA) de la prometida terminación del Orion P3, de la Armada Argentina, que duerme el sueño de los justos en un hangar de la empresa.

Mango además se permitió exhibir como novedoso el mantenimiento menor que se realiza en la empresa a su cargo a aviones de Flybondi y Jet Smart algo que se realiza hace años.

Nada supo responder el funcionario cuando se le preguntó sobre las intenciones del gobierno nacional de vender la empresa a la provincia de Córdoba

A su turno, Tomás Echeverry, presidente de Tandanor, rezando el padrenuestro del ministro declamó la parálisis en la que encontró a la empresa para seguidamente enumerar los “logros” de su gestión y que la hacen ahora autosostenible a saber, reparación de buques mercantes, militares y policiales, construcción de puentes y plataformas y algunas otras cosas idénticas a las que se hicieron en los últimos años. No dijo que se planifica la venta del predio durante el presente año tal como se lo informaron a la industria naval local.

petri en diputados.jpg El ministro de Defensa, Luis Petri, en el Congreso, ratificó que cerrará la empresa Coviara, y afirmó que en reemplazo de esa firma se harán "verdaderos" planes de vivienda. FOTO: (Prensa Min Defensa)/NA.

Propatto, aguda

La diputada de UxP / PBA, Agustina Propato, mujer de Sergio Berni, no vaciló en espetarle al ministro la existencia del sistema de voluntariado militar desde mucho antes del controvertido anuncio dado por el vocero Adorni sobre un supuesto lanzamiento en materia de servicio militar.

Fue al hueso respecto a COVIARA al pedirle al ministro de defensa que pensaba hacer con los cientos de propiedades que integran el patrimonio de la empresa.

La cuestión salarial planteada por Propato desnudó la paupérrima situación salarial del personal militar. “Tenemos militares con sueldos de hambre”, sostuvo la legisladora y recalcó. “Con sueldos de hambre encima queremos transformarlos en policías”.

Desarmó la bonaerense al mendocino al remarcar sucintamente las quejas que el propio directorio del IOSFA hizo públicas respecto al presidente del organismo.

Vale destacar que el actual presidente del IOSFA se encuentra en uso de licencia especial razón por la cual no estuvo presente en la reunión.

Desde un agudo análisis sobre la Hidrovía, pasando por la base naval integrada, la cuestión Malvinas y los objetivos estratégicos nacionales la diputada Propato dejó en shock al mendocino que no atinó una respuesta coherente.

En la intervención más profesional de la jornada Propato metió el dedo en la llaga al desnudar la falacia de los F16 limitados en su capacidad operacional y sin presupuesto para operar si es que finalmente llegan al país.

“Quiero ver a los militares desfilando en los cambios de guardia y no por los tribunales de Comodoro Py”, disparó ante un Petri demudado y humillado por los certeros dardos de la legisladora.

Embed

Veteranos de Malvinas

A su turno el Diputado Nacional Brugge, reclamó una solución para el tema de los denominados soldados continentales. Algo que no está en agenda ni del ministerio de defensa ni del gobierno nacional

Julio Cobos intentando no ser muy duro ante el casi grogui ministro, se permitió expresar lo que por estos días le hicieron llegar un grupo de 7 generales y oficiales del Estado Mayor Conjunto que reclaman la salida de su titular, esto es si realmente las fuerzas están en capacidad de albergar más soldados voluntarios y además brindarles estudios secundarios.

Rogelio Iparraguirre diputado procedente de Tandil, requirió a Petri acerca de los motivos por los cuales la mega obra de puesta en valor de las instalaciones de la VI Brigada Aérea tienen carácter secreto lo que tiñe de sospechas el proceso licitatorio. (Vale recordar que el eyectado brigadier general Mengo se opuso a tal condición licitatoria)

Sin éxito el diputado nacional Damián Arabia en la más absoluta soledad intentó llevar al expositor a terrenos menos resbaladizos como ser la campaña antártica 2025/26 y un pseudo operativo denominado “Marenostrum” un engendro publicitario que no tuvo mayor trascendencia.

No pudo, no supo, no quiso

Como cierre de su poco anodina y deslucida exposición, Petri intentó sin éxito justificar lo que los furibundos WS de los asistentes a la reunión ya daban como injustificable

No pudo responder algo tan elemental como el caprichoso secreto militar para justificar una obra civil millonaria y que queda expuesta a la vista de los satélites del mundo.

No supo responder los motivos del falso lanzamiento del servicio militar voluntario.

No supo distinguir entre apoyo las FFSS por parte de las FFAA y empeñamiento impropio.

No quiso reconocer las limitaciones que por pedido de Gran Bretaña tendrán los F16 adquiridos a Dinamarca los que estarán drásticamente restringidos en su capacidad radar entre otras cosas

No quiso explicar porque el Comando de Ciberdefensa fue trasladado para vender su ex sede ubicada en el costoso Puerto Madero y aún no se ha montado en su nueva locación lo que posibilitó el mayor hackeo en la historia militar nacional.

Luis Petri fue exitoso solo en demostrar su fracaso, su ignorancia supina, su poca preparación para rendir cuentas sobre cuestiones básicas.

Gusto a poco y una desalentadora señal de lo que los hombres y mujeres de las FFAA pueden esperar de quien sigue confundiendo a los militares con actores de reparto de su gran comedia con miras a una cada vez mas improbable gobernación mendocina.

