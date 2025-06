En 2019, el canal de Telegram, él participó en el concurso 'Rusia, Tierra de las Oportunidades', y luego comenzó a publicar publicaciones extrañas en redes sociales.

El canal Baza señaló que Shchepikhin publicaba constantemente fotos con personajes famosos en sus redes sociales, incluyendo, por ejemplo,

con el asesor de Putin, Vladimir Medinsky;

el jefe de la autoproclamada RPD, Denis Pushilin; y

la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova.

Además, Shchepikhin grabó repetidamente videos insultando al pueblo checheno, a Alá y al Corán.

La madre del secuestrado dijo que su hijo comenzó a tener una "actitud marcadamente negativa" hacia los musulmanes y el Islam, en particular, a causa de la guerra en Nagorno-Karabaj.

Su hijo, según ella, no luchó, "pero siguió muy activamente los acontecimientos y estaba muy disgustado por los resultados de esa guerra". O sea que él era pro armenio.

Shchepikhin publicó otro video con insultos, según 'Ostorozhno Novosti', el 03/06: "Llegó a manos de blogueros chechenos, quienes lo distribuyeron" y exigieron "encontrar al hombre y castigarlo".

Areg grabó un video minutos antes de su secuestro. En él, camina por la estación de tren de Yaroslavsky y habla de los blogueros Dmitry Portnyagin y Grigory Avetov, quienes, según él, "llevan entre 10 y 15 años siendo drogadictos. En general, esta ola que abarcó a Transformation, Business Club 500 y a todos los demás que mantienen contacto parcial y tienen algún tipo de relación con USA, es la mayor amenaza para nuestro país".

Más o menos 1 hora y media después del secuestro, el Mercedes negro, según 'Baza', fue detenido en la zona de la autopista Kievskoye.

Ya habían intentado detenerlo en la zona de Skolkovo, pero logró huir del cerco. Al detenerlo, el secuestrado ya no estaba en el Mercedes.

La policía, según informó la agencia de noticias TASS, citando a las fuerzas de seguridad, "Está determinando la identidad de los secuestradores y el motivo del incidente".

Pero el vehículo fue devuelto a la estación de Yaroslavsky la mañana del 04/06, según informaron 'Baza' y 'Mash'.

Luego, el canal 'Shot' publicó un video en el que se ve a los 6 secuestradores liberados de la comisaría. Y 3 de ellos declararon a la policía ser miembros activos de la Guardia Nacional Rusa, según el canal de Telegram.

Es más: los secuestradores abandonaron la comisaría en el mismo Mercedes Benz negro.

Según informó el canal de televisión Zvezda, ellos afirmaron que la situación "no constituía un delito, sino un acto operativo".

Más tarde, el ministro de Política Nacional, Relaciones Exteriores, Prensa e Información de la República Chechena, Akhmed Dudayev, declaró que Shchepikhin "no fue secuestrado, sino detenido".

Según Dudayev, el Ministerio del Interior de la República Chechena investiga a Shchepikhin por del artículo 148 del Código Penal, en relación con actos públicos cometidos "con el fin de ofender los sentimientos religiosos de los creyentes".

Shchepikhin, según Dudayev, "incitó abierta, pública y reiteradamente a la limpieza étnica y al nazismo, insultó a la religión y a Dios, y expresó opiniones claramente extremistas".

El Ministerio del Interior informó del inicio de una investigación sobre un bloguero que publicó videos con declaraciones provocativas dirigidos a los residentes de la República de Chechenia en redes sociales. Y que la pesquisa está a cargo de la Dirección General de Lucha contra el Extremismo.

Luego, los canales 'Baza' y 'Shot' afirmaron que Shchepikhin había sido liberado alrededor de la medianoche y estaba en un albergue de Moscú. También que Shchepikhin fue golpeado, obligado a grabar un video de "disculpa" y acusado de tener vínculos con Ucrania.

En el video, publicado por el canal de Telegram, Shchepikhin relata las circunstancias de su secuestro "con matrículas falsas, luces intermitentes falsas, descaradamente".

El video muestra que Shchepikhin tiene moretones en su rostro. Pero según él, "no me torturaron mucho, más bien me interrogaron. Querían saber si tenía alguna conexión o contacto con Ucrania, si estaba relacionado con la oposición. Me aterrorizaron en redes sociales durante mucho tiempo, probablemente 1 año. Y lo aguanté todo el tiempo. La gente empezó a decirme que era un manipulador. Ya era desagradable. Bueno, les reprendí a los chechenos, les reprendí a los musulmanes, y ahora reaccionan": ¿...?

