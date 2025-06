Déficit comercial con Brasil: las importaciones argentinas crecieron 67,4% interanual

vehículos para transporte de mercadería y usos especiales,

aluminio,

alcoholes y fenoles

motores de pistón y sus partes.

Por otra parte, el aumento interanual de las importaciones argentinas (67,4%) se explicó principalmente por el incremento de:

vehículos automóviles de pasajeros,

vehículos de calle,

vehículos automóviles para transporte de mercaderías y usos especiales,

partes y accesorios de vehículos automotores,

motores de pistón.

¿Qué lugar ocupa cada país en el comercio del otro?

image.png Brasil y Argentina son históricos socios comerciales. En mayo la relación dio como resultado un déficit para Argentina, según CAC.

El informe del CAC analizó que Argentina ocupó el cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 5480 millones), Estados Unidos (US$ 3.625 millones) y Alemania (US$ 1.272 millones).

A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 9.579 millones) y Estados Unidos (US$ 3.606 millones).

Las exportaciones de Brasil al mundo disminuyeron 0,1% en mayo de 2025 con respecto a 2024, al pasar de US$ 30.190 millones a US$ 30.156 millones. Por su parte, las importaciones crecieron 4,7% con respecto a mayo de 2024, al pasar de US$ 21.888 millones a US$ 22.918 millones. De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario en US$ 7.239 millones, logrando que su comercio con el mundo se mantenga positivo por tercer mes consecutivo.

Argentina, por otro lado, tiene una balanza comercial cada vez menos superavitaria, tendencia beneficiada por el dólar bajo y los precios altos en el país, que lo hacen poco competitivo frente a otros mercados. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el comercio internacional de bienes de abril presentó un superávit de US$ 204 millones, un 88,7% menos que en abril de 2024. Los principales compradores de productos argentinos en ese mismo mes fueron:

Brasil, por US$ 929 millones,

Estados Unidos, por US$ 650 millones y

la Unión europea, por US$ 591 millones.

Las importaciones argentinas provinieron en el mismo período, principalmente, de Brasil (US$ 1.626 millones), China (US$ 1405 millones) y la Unión Europea (US$ 888 millones).