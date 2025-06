Viviana Canosa se olvidó que trabaja en El Trece y les dio con un caño: "No hay libertad de expresión"

¿Censura en El Trece?

Pero el golpe más letal llegó con su análisis de la situación actual. "No me pueden decir que la guillotina no funciona y que hay libertad de expresión porque no la hay", declaró.

Frente a las cámaras, también dejó una frase que retumbó como un disparo: "Libertad de expresión, nada. ¿Sabés lo que es que te llamen y te digan: 'No podés hablar', después de debutar el primer día?".

Cuando Fabián Doman le preguntó si todavía sentía miedo de ser despedida, su respuesta fue devastadora: "No porque tengo este lugar (el stream) y espero que me respeten en el canal. Alguien me salvó el c... y no sé quién, porque yo me iba". Esta confesión final reveló que existe una figura misteriosa que intervino para mantenerla al aire.

Viviana Canosa no solo debutó en streaming; declaró la guerra total contra el sistema que la emplea. Sus palabras fueron balas que podrían costarle todo, pero claramente ya no le importa nada.

