Ancelotti no le cambió la cara a Brasil, mientras que Paraguay venció a Uruguay

No solo eso, sino que la predisposición de Brasil fue mucho más pasiva de lo que se esperaba. No tuvo problema en ceder el protagonismo a un Ecuador que se mostró siempre más incisivo. Tiene lógica: comparar a este Brasil y a este Ecuador no es justo, ya que el combinado Tricolor es un conjunto mucho más sólido, rocoso y aceitado que la Verdeamarelha.