¿Puede la IA predecir los fallos de la Corte Suprema?

De todos modos, la publicación The Economist publica un análisis detallado del comportamiento de su IA sobre la Corte Suprema que obliga a preguntarse si en la Argentina no ocurren experiencias similares pero o confidenciales o secretas. El trabajo anticipa varios fallos pendientes que no viene al caso precisar porque son desconocidos para la mayoría de los lectores. Lo importante es rescatar el concepto.