"Elon Musk es un personaje muy independiente e imprevisible que no resistió las pérdidas sufridas por Tesla"

Kicillof.webp Axel Kicillof

“Todos estudian quién va a enfrentar a Cristina Kirchner, pero no saben cómo entrarle. Si la Corte Suprema la proscribe la va a victimizar. A ella deben ganarle en las urnas, no en los tribunales. La economía no anda bien. Hoy, Milei podría ganar pero de aquí a septiembre pueden pasar muchas cosas”.

Finalmente, criticó a la ex presidenta de la Nación:

“Cuando Cristina habla mal del esoterismo para criticar a Karina Milei no sabe que Perón era un tipo completamente esotérico. Era contenido por José López Rega y no al revés. Lo mismo ocurría con Carlos Menem, otro ex presidente que creía en ese tipo de fuerza y ordenamiento”.