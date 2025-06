Crisis en el Garrahan: Sancionarán a los médicos si siguen con las protestas

La deducción de los días no trabajados

Lejos de ceder, los médicos se reunieron en asamblea para definir una estrategia común ante el escenario planteado. La Junta Interna de ATE ya había anunciado un paro que comenzará esta semana y que, según anticiparon, podría repetirse con frecuencia si no hay una respuesta favorable por parte del Gobierno.

Piden mejores sueldos, le ofrecen sanciones

El conflicto se agudizó el martes por la tarde, cuando los residentes rechazaron de forma unánime la propuesta del Ministerio de Salud. La oferta oficial consistía en el pago de un bono no remunerativo de $300.000, lo que llevaría el ingreso total a $1.300.000 a partir de julio. Sin embargo, los profesionales aclararon que el sueldo básico seguiría congelado en $797.000, mientras que el adicional no tendría impacto en el aguinaldo, ni en los aportes ni en futuras actualizaciones.

“El bono no se incorpora al recibo de sueldo, no tributa, no se traslada a la obra social ni se considera para la jubilación. Es una solución parcial y transitoria que no resuelve el problema de fondo”, aseguraron voceros del personal médico.

En paralelo, la falta de interlocutores oficiales que garanticen una negociación de buena fe profundiza el malestar en el hospital pediátrico más importante del país. El reclamo no es nuevo, pero la presión institucional parece haber cambiado de tono: ahora se combinan la falta de diálogo con presiones internas que podrían derivar en sanciones ejemplificadoras.

Mientras tanto, los residentes insisten en que el sistema de salud pública no puede sostenerse con profesionales mal pagos y sobrecargados. Y que garantizar la atención de calidad para los niños —el argumento esgrimido por las autoridades— requiere primero condiciones dignas para quienes la brindan.

El mail completo que recibieron los médicos

A los residentes profesionales médicos del Hospital Garrahan. Tal como se les informó, el Consejo de Administración del Hospital Garrahan ha decidido destinar recursos propios de esta institución para mejorar los ingresos que perciben durante su trayecto formativo en el establecimiento.

Esta medida es el resultado de la gestión desarrollada en los últimos meses, orientada a optimizar los recursos del hospital y, en consecuencia, mejorar las condiciones de los profesionales.

Desde el primer momento, este Consejo ha demostrado su voluntad de diálogo, razón por la cual no se aplicaron sanciones ante la interrupción del normal desarrollo de las tareas de los profesionales.

No obstante, consideramos que, tras la propuesta comunicada y oficializada antes de ayer, corresponde cesar las medidas de fuerza para evitar la aplicación de sanciones en el futuro.

El hospital debe retomar su normal funcionamiento, ya que lo que realmente importa es la salud y la atención de nuestros niños.

