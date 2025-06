En medio del papelón por confundir datos del INDEC, Juliana Santillán cometió otra "burrada"

"58.6% de los hogares en Almirante Brown NO TIENEN CLUACAS, en Ezeiza el 64.3%, Florencio Varela 52.3%... seguí viviendo en un termo Kicillof", escribió la diputada nacional citando un tuit de Acel en el que se mostraba una obra pública en Almirante Brown.

El error está claro: la diputada libertaria escribió CLUACAS, cuando la forma correcta de escribir la palabra es CLOACAS.

image.png

Tantas fueron las críticas recibidas en las redes sociales, en las que se repetía la palabra "burra" reiteradamente, que la diputada nacional terminó eliminando la publicación de su cuenta de X.

A su vez, la militancia del PRO le recordó "el archivo" y reflotaron una vieja cuenta de Twitter que se le adjudica a la diputada Santillán, en la que se vendía como abogada con doctorado, carrera que, por supuesto, no estudió la legisladora nacional.

image.png

Los libertarios aplauden a la diputada

De todos modos, y pese a las críticas, la militancia libertaria no para de aplaudirla. En las últimas horas, se viralizó un video en el que Santillán confronta con María Eugenia Talerico, hoy enfrentada "a muerte" con el mileísmo.

"TALERICO DELIRÓ EN VIVO Y TERMINÓ A LOS GRITOS "El gobierno está fallando", gritaba entre lágrimas. Juliana Santillán no la dejó pasar: "Estás resentida porque no entraste en Cancillería. No tenés memoria.", publicó la cuenta libertaria Agarrá la Pala, festejando el cruce que, según los mileistas, Santillán ganó.

"El gobierno está fallando", gritaba entre lágrimas. Juliana Santillán no la dejó pasar: "Estás resentida porque no entraste en Cancillería. No tenés memoria."@SantilanJuli223 @diegosehinkman pic.twitter.com/DQIaeakhqg — Agarra la Pala (@agarra_pala) June 4, 2025

