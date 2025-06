"$360 mil para una familia": Juliana Santillán googleó mal pero Milei la aplaudió

PCH7PU2KMFA6HIYA6Y25ONFBEU.jpg

Su par en la Cámara de Diputados, Lilia Lemoine, salió a bancarla acusando al canal de "armarle una emboscada", e incluso se cruzó con otro médico por Twitter, diciéndole básicamente que si no le alcanza se dedique a otra cosa: "Si sos médico y no te sirve el sueldo, si no logras una compensación satisfactoria, tenés la libertad de hacer otra cosa. Pasa que, como los médicos son muy respetados y se suele pensar (mal) que hay que cuidarlos más que a un albañil, un peluquero o una cocinera, no estás acostumbrado a que te hablen honestamente a la cara".

Y como era de esperar, Javier Milei reposteó una de las publicaciones, y de paso aprovechó para tirar otro palo contra el periodismo con su ya clásico "No odiamos lo suficiente a los periodistas".

Empanadas vs. matemática básica

Hace apenas dos semanas, Ricardo Darín se convirtió en blanco del mileísmo por una frase en la mesa de Mirtha Legrand que desató el "Empanada-Gate": "Una docena de empanadas está $48.000. Hay gente que la está pasando mal". Listo. El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a cruzarlo con todo: "Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez". Lo llamó "Ricardito", lo acusó de exagerar, y lo descalificó con tono burlón.

La diferencia es que Darín, mal que mal, estaba dando una impresión subjetiva, una metáfora exagerada o no, pero basada en el día a día. No intentó arrinconar a médicas que ganan mal ni tergiversó datos para justificar el ajuste. Santillán, en cambio, agarró un número oficial y lo usó de forma completamente errónea para dar por tierra un reclamo genuino.

Y mientras a Darín lo prendieron fuego por decir que las empanadas están caras, a ella le festejaron la burrada con RTs desde Balcarce 50. Incluso la casa de empanadas Mi Gusto se subió a la polémica con humor, publicando una promo con un Porsche de fondo, en referencia al comentario de Caputo.

Lo que pasó es el reflejo de un Gobierno que, en lugar de explicar políticas públicas, prefiere bancar tropiezos propios y atacar a los que critican. En este caso, las médicas residentes del principal hospital pediátrico del país fueron tratadas de mentirosas por una diputada que no supo leer un gráfico.

Así están las cosas. A Darín lo acusan por opinar, a Santillán la premian por desinformar. Y mientras tanto, la realidad económica sigue doliendo más que una docena de empanadas deluxe.

