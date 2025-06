Lilia Lemoine: "Un médico es tan necesario como un peluquero"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lilialemoine/status/1930306131626209282&partner=&hide_thread=false O con médicos bien pagos.



La realidad a ustedes no les gusta... pero se las vamos a seguir diciendo.



La estupidez es no querer pensar... a ustedes les molesta.



Vayan, sigan pidiendo flan... https://t.co/2FsFmtsgNQ — Lilia Lemoine (@lilialemoine) June 4, 2025

“Yo entiendo que vos tengas sueños y quieras estudiar lo que te gusta. Pero si no te alcanza, ¿no deberías haber estudiado otra cosa?”, expresó la legisladora libertaria durante una entrevista con C5N, al ser consultada sobre los bajos salarios en el sistema de salud pública y el conflicto con los residentes del Garrahan.

De este modo, Lilia Lemoine redujo el conflicto a un tema salarial y personal, cuando en rigor es más amplio, ya que si no hay médicos que trabajen en hospitales públicos, no hay Salud pública. Y en la Argentina son muchísimas personas las que no pueden pagar una prepaga para atenderse en instituciones privadas.

Más temprano, la diputada y maquilladora de Javier Milei se había cruzado en X con un médico residente del Garrahan, Leandro Crisso, con argumentos similares:

Captura de pantalla 2025-06-04 141549.png

Captura de pantalla 2025-06-04 141601.png

Captura de pantalla 2025-06-04 141615.png

Estos argumentos de Lilia Lemoine generaron fuertes repercusiones en X:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/BiondiniCesar/status/1930280932742676611&partner=&hide_thread=false Lilia Lemoine se suma al ataque contra los médicos del Hospital Garrahan. Según ella, se los "cuida" demasiado y ahora el régimen les habla "honestamente": si no les gusta el sueldo, deben renunciar. Militante del hambre y la muerte, como Milei y el resto de su banda. pic.twitter.com/sHVzmaJoON — César Biondini (@BiondiniCesar) June 4, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/rquiroga777/status/1930295517814157448&partner=&hide_thread=false Esta respuesta de un residente a Lemoine resume muy bien el conflicto del Garrahan, pero también de ciencia y universidades.



El gobierno paga un sueldo miserable que pierde todos los meses contra inflación. Si reclamás, te mandan al sector privado.



ESTÁN DESTRUYENDO TODO pic.twitter.com/DoK4365hwz — Rodrigo Quiroga (@rquiroga777) June 4, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/neuroblues7/status/1930281042381824167&partner=&hide_thread=false Lemoine se hace la picante y le propone a los jóvenes médicos residentes que si no les gusta que se busquen un trabajo más rentable

Ay Lili Lili ya lo vienen haciendo hace años.

Cada vez menos quieren formarse bien en estas condiciones.

Y el futuro de la medicina es desolador. — Neuroblues (@neuroblues7) June 4, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ArrepentidosLLA/status/1930290905530908976&partner=&hide_thread=false Cierren el país y tiren la llave. Lemoine diciéndole a los médicos que hubieran estudiado otra cosa

"Yo estudié algo que me permitía tener una salida laboral, hubieran hecho eso"

Flaca no estudiaste NADA y estás cobrando millones DE LA NUESTRA por MAQUILLAR AL PRESIDENTE pic.twitter.com/gosA4bUVki — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) June 4, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/sanabria_w/status/1930308031910170936&partner=&hide_thread=false Santillan, Lemoine. Madre de dios. Que difícil va a ser todo con esta gente ocupando cargos importantes. — W A L (@sanabria_w) June 4, 2025

