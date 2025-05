Recrudece interna LLA: Marcela Pagano pide "psicotécnico" para Lemoine

Más tarde, respondió el mensaje de otro usuario que que le pedía a la diputada Lemoine "que nos sometamos juntos a sendos exámenes psicotécnicos, hematológicos/hepatológicos y toxicológicos y al que peor le salgan los resultados, se retira para siempre de la vida pública de este bendito país".

Marcela Pagano no sólo lo retuiteó, sino que adhirió: "Coincido en esta iniciativa! Es muy importante que quienes tenemos fueros podamos demostrar que estamos a la altura de ese 'beneficio'. La salud mental es una condición elemental. No podemos dejar que una persona que no está en pleno uso de sus facultades mentales se escude detrás de fueros y los use para venganzas personales. Que todos tengamos que hacer un psicotécnico antes de asumir y que esa información sea pública!!!"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Marcelampagano/status/1927567756037067172&partner=&hide_thread=false @lilialemoine Anda a estudiar que con una capacitación no alcanza, burra El stand up ni gracioso te queda. Y al titiritero le pido un favor: esforzate un poco más! — Marcela Pagano (@Marcelampagano) May 28, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Marcelampagano/status/1927567714534477915&partner=&hide_thread=false @lilialemoine mitómana, decile a tu Jefe que investigue más porque siempre te deja mal parada con el guion trucho. Ya que te gusta ventilar, te paso la captura de los países que pedí y en el orden que los pedí. Tu credibilidad dura lo que un maquillaje berreta, “Ángel Face”. Abro… https://t.co/hKBkhHt8Om — Marcela Pagano (@Marcelampagano) May 28, 2025

Captura de pantalla 2025-05-28 151017.png

