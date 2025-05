Liverpool, Barcelona y Napoli dejan en ridículo al Mundial de Clubes

Entonces, ¿Se puede realizar un Mundial de Clubes? La respuesta es sí, pero no de esta forma, como mucho se puede hacer cada dos años, pero lo ideal sería todos los años, con menos equipos, incluyendo campeones de otras competiciones menores como Copa Sudamericana, Europa League, etc., si lo que se quiere es que sean más de 7 clubes como el antiguo mundial de clubes. Hacer se puede hacer, pero cada 4 años no tiene ningún sentido.

