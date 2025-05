Mundial de Clubes: El club de Brasil que quiere contratar a Cristiano Ronaldo

Ahora suena una oferta de Brasil, según el diario español Marca primero la oferta no fue tomada tan en serio, pero cuando vieron que era firme y que había capitales extranjeros de por medio, el entorno de Cristiano Ronaldo lo empezó a analizar, al punto tal que el medio español asegura que están en negociaciones.

El nombre del club brasilero no trascendió pero hay indicios que nos hacen pensar en un nombre. Primero, Palmeiras y Flamengo lo negaron rotundamente ya que tienen que cuidar sus arcar para no tener problemas económicos, Fluminense no hizo publicaciones y en el entorno del club lo negaron cuando la prensa consultó, pero sin dar entrevistas. Solo queda Botafogo.

image.png Cristiano Ronaldo quiere jugar el Mundial de Clubes, FIFA no quiere que falta, lo más probable es que las cosas se faciliten para que el portugués esté en la cita mundialista.

Solo nos queda uno, Botafogo, y hay dos razones para pensar que es ese el club que lo podría traer. Primero porque es SAD, y sus dueños son los mismos que grandes clubes de Europa, algunos del fútbol francés. Cuando trascendió que habría capitales extranjeros se pensó en Botafogo por ser Sociedad Anónima y por ser además el único que puede afrontar el sueldo del portugués. Por otro lado, cuando le consultaron al DT de Botafogo dijo que no sabía nada pero que tenía las puertas abiertas y estaría dispuesto a sumarlo a su plantel para el Mundial de Clubes.

