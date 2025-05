No se puede creer lo que pasó con Darío Benedetto en Olimpia

El atacante disputó 13 partidos con la camiseta franjeada, aportó una asistencia y fue expulsado en una ocasión. No llegó a marcar un solo tanto en su corta estadía que no alcanza siquiera los cinco meses.

El ex Boca no había viajado con el plantel para el duelo del pasado 3 de mayo ante Cerro Porteño, que fue victoria para Olimpia. Se insinuaba que el motivo de la no convocatoria no era algo físico, ni deportivo. Su último partido en el 'Decano' fue frente a Peñarol, en la fecha 5 de la Copa Libertadores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1924479970216181936&partner=&hide_thread=false DARÍO BENEDETTO VA A RESCINDIR SU CONTRATO CON OLIMPIA.



NO CONVIRTIÓ GOLES en su paso por el conjunto paraguayo.



13 partidos.

0 goles.

1 asistencia.

1 expulsión.



: @Fedearias77 en @rockandpop955. pic.twitter.com/zfT0Dk1qWh — dataref (@dataref_ar) May 19, 2025

