Javier Milei confirma que Manuel Adorni mintió

Y el propio Javier Milei lo terminó de confirmar este lunes (19/05), cuando defendía el proyecto: "el anuncio se va a hacer cuando esté todo cerrado. No me voy a apurar por rascar unos votos más. La medida tiene que ser irreversible”. “Las medidas van a estar cuando estén perfectamente confeccionadas”, insistió. Es decir, no se hizo el anuncio porque no estaba "cerrado", no para evitar que el kirchnerismo los acuse de implementar "una medida electoralista", como había explicado Adorni.

Captura de pantalla 2025-05-19 133337.png

Javier Milei: "No me importa de dónde vienen los dólares"

Sin brindar detalles técnicos, Javier Milei explicó hoy en la entrevista con Antonio Laje (A24) que la clave del nuevo mecanismo es que "nadie pregunte de dónde vienen los dólares". “A mí no me importa en lo más mínimo. Lo económico se resuelve con economía, lo penal en la Justicia”, dijo. Y aclaró que no le preocupa que esos fondos puedan provenir de delitos: "Al narcotráfico lo combatimos con Seguridad y Defensa, no con economía".

El Presidente indicó que la medida será anunciada una vez que esté jurídicamente blindada, y que trabajan en ella ARCA, el Ministerio de Economía, el Banco Central y el Ministerio de Justicia. Estiman que el stock de dólares fuera del sistema ronda entre US$200.000 y US$400.000 millones, una masa que podría “revolucionar la economía”.

Javier Milei volvió a elogiar a los evasores fiscales y a cuestionar a quienes pagan sus impuestos. Durante una entrevista, el mandatario aseguró que "el que pudo zafar, genial" y calificó de "ofensivo" el término contribuyente.

"Quizás no tuvieron el talento o las agallas para salir del sistema", lanzó el Presidente de la Nación en referencia a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, y sostuvo que no piensa premiarlos ni compensarlos. “Si todos hubieran logrado hacer lo mismo, quizás los políticos hubieran dejado de robarnos", remató.

--------------

Otras noticias en Urgente24:

Tensión en TN: La fuerte queja de la notera que cubrió las inundaciones

A Guillermo Barros Schelotto le quieren armar en Vélez el Boca de 2018

Es decisión de Javier Milei: La flexibilización llegó al fuego en los bosques de la Patagonia

Peras importadas de China corrieron el telón del drama de la fruticultura: + costos, - ventas

CR7 sigue siendo el N°1, Gianni Infantino súper Trump enoja a la UEFA, luego baja el precio