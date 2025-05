Javier Milei prepara el terreno para 'blanqueo 2': "Fugadores son héroes"

Tal como ya informó Urgente24, hay un gran debate acerca de si este blanqueo (que no se llamará así) podría facilitar o no operaciones de 'lavado de dinero', o si pondría a la Argentina bajo la lupa del GAFI (con todo lo que le costó al propio gobierno de Milei no quedar en la 'lista gris' en diciembre 2023, consecuencia del final de la gestión Alberto Fernández / CFK / Sergio Massa).