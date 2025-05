"In Franklin We Trust": Milei cree que iPhone + Blanqueo 2 ganan a Ficha Limpia

Hemos sobrevivido al Martes 13. ¡Alivio! Muy de Elisa Carrió apostar una elección a la ética en un país con valores en riesgo. Es lo que hizo el PRO con el fracaso de Ficha Limpia, en lo que atribuye a un supuesto ' guiño' cruzado entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner. Es audaz porque Carrió nunca ganó una elección o sea que a la ética le faltó siempre un sueño económico-financiero, que es lo que agregó Mauricio Macri en 2015 y lo sostuvo hasta que quebró la economía argentina. La Libertad Avanza (LLA) cree que ese elector del PRO también tiene otros intereses, no éticos sino de consumo y de expectativas, al que puede acercarse más abaratando los iPhone y otros teléfonos móviles importados -ya le abarató los 0 Km importados-, y lo que se difunda en horas más sobre un Blanqueo 2 que no quiere llamarlo Blanqueo 2 y tendrá que 'dibujar' para no caer en la acusación de promover un lavado de dinero intensivo. Tal como ocurrió en la campaña 2023, cuando la promesa de dolarización fue tan importante para los electores de Milei como la promesa de eliminar a La Casta (sociocultural), LLA vuelve a confiar en Benjamin Franklin (cuya imagen ilustra los billetes de US$ 100) + una desaceleración de la inflación (hoy el INdEC) + la baja de impuestos que protegen a la cuestionable industria electrónica de Tierra del Fuego. Son 2 estrategias bien definidas en el final de la campaña electoral en la que quien logre el 2do. lugar festejará tal como si hubiese ganado. Aquí comenzamos el VIVO del miércoles 14/05.