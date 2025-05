Horacio Rodríguez Larreta y una confesión: ¿Quiere ser presidente de Racing?

"Entre hinchas de Racing me interesa saberlo. ¿A vos te interesa ser presidente del club en algún futuro?", preguntó Juan Ruffo.

La respuesta de Horacio Rodríguez Larreta fue contundente: "No me interesa. Mi viejo fue presidente de Racing cuando yo tenía 10 años. Quedó tan quemado con la experiencia del fútbol, que no fue nunca más a la cancha. Yo me juramenté no perder la pasión. Veo dirigentes que se les confunde la pasión con otras cosas".

Embed - PELEAS, CHICANAS, y un PICANTÍSIMO DEBATE en SUPER MARTES ELECTORAL de HAY ALGO AHÍ

Elecciones legislativas en CABA

Estos son los 17 candidatos para ser legisladores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las elecciones serán el próximo domingo 18 de mayo.

Leandro Santoro (ES Ahora Buenos Aires - Unión por la Patria).

Silvia Lospennato (Buenos Aires Primero - PRO).

Manuel Adorni (La Libertad Avanza).

Horacio Rodríguez Larreta (Volvamos Buenos Aires).

Lucille “Lula” Levy (Evolución - UCR).

Vanina Biasi (Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad FIT-U).

Ramiro Marra (Unión del Centro Democrático).

Ricardo Caruso Lombardi (Movimiento de Integracion y Desarrollo).

Paula Oliveto (Coalición Cívica ARI).

Yamil Santoro Unión (Porteña Libertaria).

Alejandro Kim (Principios y Valores).

Juan Manuel Abal Medina (Seamos Libres).

Federico Winokur (La Izquierda en la Ciudad).

María Eva Koutsovitis (Confluencia por la Igualdad y la Soberania).

Cesar Biondini (Frente Patriota Federal).

Marcelo Peretta (Movimiento Plural).

Mila Zurbriggen (El Movimiento).

+ EN GOLAZO 24

En San Lorenzo hablan de elecciones en diciembre y vuelta de Matías Lammens

Por qué River le presta tanta atención a Gabriel Milito como Boca

La confesión de Chiqui Tapia: ¿no estaba de acuerdo con anular los descensos?

Lula le bajó el pulgar a Carlo Ancelotti y profundizó sus diferencias con CBF

En Francia copiarían el modelo AFA y Pablo Toviggino aprovechó para burlarse

Mundial de Clubes por streaming: nueva plataforma competirá con Telefé y DirecTV