Mayo negro para Diego Brancatelli: Revelan otra infidelidad y afirman que Cecilia Insinga no es tan inocente

El relato escaló en intensidad y dejó al descubierto no solo una supuesta traición, sino también el deterioro emocional que vivió Franco durante la convivencia con Brancatelli en los momentos finales. “Él me fue infiel, hubo engaños y mentiras de por medio. Me fue infiel durante un año con Cecilia Insinga. Cuando vos estás enamorada, fingís demencia, no lo querés creer...”, confesó, apelando a esa mezcla de amor ciego y negación que muchos pueden reconocer en carne propia.

"Un día me dijo 'quiero terminar con la relación'. Me dijo que quería estar solo, que quería un tiempo. Fue una separación difícil, no estaba preparada. Pero todos los días eran gritos, insultos, discusión...”, recordó con crudeza.

Incluso hubo planes de casamiento. Una boda que nunca llegó a concretarse, pero que sí existió como posibilidad concreta. “Había planes de casamiento, lo hablamos en su momento. Había lista de invitados, una propuesta... pero después se disolvió”, contó.

"El tiempo pone las cosas en su lugar. Yo no estaba loca ni equivocada, como él decía. Yo salía adelante, pero fue difícil. Una separación se puede separar, pero el punto es cómo se dio, en qué contexto. Del departamento me fui yo, pero porque él me echó", cerró diciendo. "El tiempo pone las cosas en su lugar. Yo no estaba loca ni equivocada, como él decía. Yo salía adelante, pero fue difícil. Una separación se puede separar, pero el punto es cómo se dio, en qué contexto. Del departamento me fui yo, pero porque él me echó", cerró diciendo.

image.png Verónica Franco y Diego Brancatelli.

En esta trama, donde lo personal se vuelve público y los silencios dicen tanto como las palabras, la figura de Brancatelli se tambalea entre la exposición involuntaria y las cuentas pendientes del pasado. Porque cuando el pasado vuelve, a veces, no solo golpea la puerta, la tira abajo.

