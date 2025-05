Chile se pregunta qué pasará con las ventas de electrónicos sin argentinos

compras argentina chile.jpg ¿Se termina el paso de argentinos a Chile para hacer compras más convenientes?

A futuro

Para bajar los precios, el Gobierno Nacional eliminará por completo aranceles de importación de celulares que hasta ahora eran del 16% a su vez el vocero presidencial Manuel Adorni dio precisiones, (aunque sonara a campaña)

Adicionalmente, se bajarán también los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados importados del 19 al 9,5% y para los producidos en Tierra del Fuego, del 9,5% al 0%

En este contexto de novedades, el diario La Tercera se preguntó “¿Se termina la fiebre por venir a Chile?“, mientras que a la vez que CNN en español consideró:

La decisión podría modificar significativamente el comportamiento de los consumidores argentinos, que en los últimos años optaron por cruzar la cordillera hacia Chile para adquirir productos tecnológicos a menor precio, aprovechando el diferencial de costos

El medio chileno reflexionó sobre que pasará cuando entre en vigencia la nueva normativa.

La baja de precios en Argentina podría reducir ese atractivo, afectando el auge del 'turismo de compras' que se ha desarrollado principalmente en ciudades chilenas como Santiago y Osorno, donde los malls han registrado una alta afluencia de visitantes trasandinos.

Les guste o no los fueguinos, las diferencias de precios eran brutales.

En Chile un celular de gama alta cuesta US$ 1.147, mientras que en Argentina US$ 2.566. Un equipo de TV Led de 43 pulgadas, US$ 288 y US$ 637, respectivamente, un equipo de aire acondicionado vale US$ 467 y en el país, US$ 748. Los ejemplos pueden seguir.

