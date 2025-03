ARCA limita compras en Chile y avisa que te investigará si hacés esto

Vale remarcar que el crecimiento de los gastos en dólares con tarjetas de crédito en enero registró US$ 1.110 millones, un aumento del 470% interanual, según el Banco Central. Esto es, el dato más alto desde el verano de 2018, cuando no había cepo cambiario, y equivale a casi un quinto de la salida de divisas por turismo de todo 2024, que llegó a US$ 5.670 millones.