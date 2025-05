Diego Brancatelli: Filtran nuevo material y "doble vida"

Cabe recordar que Diego Brancatelli y Cecilia Insinga están juntos desde 2012 y tienen dos hijos en común.

Embed - La reacción de la mujer de Brancatelli luego de que se filtraran los chats calientes con una amante

Luciana Elbusto reconoció que habló con la mujer de Diego Brancatelli

En primer lugar, más allá de negar rotundamente todo, la periodista reveló que pondrá a su equipo de abogados a realizar pericias informáticas para saber la procedencia de los chats que asegura que son falsos. "La idea es saber de dónde vino eso", aseguró Elbusto.

Mientras que aseguró que intercambió palabras con la mujer de Brancatelli, aunque sin ahondar en el contenido de la charla. "Ayer fue la última vez que hablé. Ayer hablamos y ya está.."

"A Cecilia la he visto alguna vez. No más que eso", agregó. Sobre la supuesta relación entre ambos hace años disparó: "Es una locura, siempre queda mal la mujer. La verdad es que no la estoy pasando bien. Siento que me está tocando la peor parte, ellos están juntos, están bien y entienden que no hay nada".

"Quedo mal parada yo. Si ves las conversaciones nuestras siempre fueron con todo el respeto", cerró.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1920145142276571423&partner=&hide_thread=false Luciana Elbusto habló en #PuroShow sobre los escandalosos chats subidos de tono en el que la vinculan con el periodista Diego Brancatelli. pic.twitter.com/By4w9bfiyd — eltrece (@eltreceoficial) May 7, 2025

Respecto a su relación con Diego Brancatelli sostuvo: "Tengo una amistad. Soy colega. Fuimos dos veces a la cancha juntos porque tengo dos nenes chiquitos, yo tenía miedo de ir y quería llevar a mis nenes a la cancha, el tiene estacionamiento dentro del estadio, entre con él y simplemente eso".

