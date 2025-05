Son campeones en Italia y se proyectan como el futuro de la Selección Argentina

image.png Castro fue vendido por el Fortín en 12 millones de euros Foto NA: PRENSA VÉLEZ

Milan, una institución con mucha historia y trofeos en sus vitrinas, quería volver a campeonar luego del título de Supercopa de Italia a principios de año. El Bologna, en cambio, buscaba volver a coronarse llevando sobre sus espaldas unos 51 años sin títulos.

Dos jovencitos argentinos se cargaron ese medio siglo del Bolgona sin ser campeón y, a fuerza de gambeta, potencia y desparpajo, se animaron a soñar en grande. Dos jovencitos que ya entraron en el radar de la Selección Argentina desde hace varios meses, y cuya carrera futbolística ya les regaló el primer título de su trayectoria.

Santiago Castro y Benjamín Domínguez no llevan ni dos años en Italia. Pero con sus ganas y fuerza juvenil lograron explotar sus recursos y meterse en la consideración del entrenador, Vincenzo Italiano. Castro llegó desde Vélez a principios de 2024, y Domínguez aterrizó desde Gimnasia La Plata a mediados de 2024.

Ambos han tenido buen rodaje a lo largo de la temporada. En el último mes, Castro perdió algo de terreno, pero hasta marzo fue una figura repetida en el once titular. Tanto, que el Inter lo tiene en carpeta como posible refuerzo. Este miércoles, frente al Milan, jugó nuevamente desde arranque.

Domínguez alternó y no sumó tantos minutos como el ex Vélez, pero ha jugado mucho y, si no es titular, siempre es considerado por el entrenador como una variante en el banco de suplentes. No ingresó esta tarde en la final.

Domínguez y Castro podrían tener sus primeros minutos con la Selección Argentina Mayor en la próxima fecha

Benja Domínguez y Santi Castro, además de saber lo que significa ser campeón en Europa, también saben lo que es ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Los dos fueron parte del plantel en los últimos dos partidos de Eliminatorias, en los que la Albiceleste venció a Uruguay y a Brasil (para el duelo de la Selección Argentina vs. Brasil, Castro quedó desafectado por una molestia física).

La próxima fecha con la Selección Argentina será dentro de dos semanas, cuando la Albiceleste enfrente a Chile por Eliminatorias. Una Selección Argentina que tendrá muchísimas bajas entre lesionados, sancionados por amarilla y convocados al Mundial de Clubes de la FIFA.

Ahí habrá oportunidad para muchas nuevas caras. Benja Domínguez y Santi Castro, que no son exactamente nuevas, sí podrían tener sus primeros minutos con la camiseta Mayor.

