Hay un equipo que tienta a Scaloni para dirigir luego de la Selección Argentina

Lionel Scaloni: "En algún momento dirigiría a otro club"

La entrevista aun no fue publicada en el canal, pero lo que sí salió a la luz fue un tráiler sobre ella con algunos adelantos. Entre otros tópicos, Siro López le consultó a Lionel Scaloni sobre su carrera profesional.

image.png Scaloni, el entrenador que reformó a la Selección Argentina FOTO NA

"¿Te has marcado un plazo para decir ´bueno, también me puede apetecer entrenar a un club´?", indagó López.

"No me marqué, estoy bien así. Voy por tiempos. Claro que me gustaría. En algún momento dirigiría a otro club, me gustaría. Y al Depor, ¿no? No dijimos que íbamos a dirigir al Depor. Sí, la idea es en algún momento...", respondió el DT.

Cuando dice Depor se refiere a Deportivo La Coruña, club con el que tiene un vínculo muy especial. Jugó allí 9 temporadas, fue campeón nacional y, además, es el futbolista que más partidos jugó con esa camiseta por Champions League.

Fue homenajeado por la institución una vez campeón del Mundial de Qatar 2022, y allí confesó su deseo de un futuro capítulo con el club. "Un lugar que te ha dado tanto, en algún momento habría que volver. El tema es encontrar el momento para que se pueda", dijo.

En la entrevista con el periodista español también se refirió a Nico Paz, una de las grandes promesas de la Albiceleste, actualmente en el Como italiano pero con chances de ser repescado por el Real Madrid, donde se formó en Inferiores.

Nico Paz, futuro Albiceleste FOTO: Agencia NOTICIAS ARGENTINAS / MAXI LUNA.

"Si el Madrid tiene opción de compra, yo particularmente no dudaría. Creo que tiene el nivel no solo para jugar en Madrid sino para seguir creciendo y es un chico que a cualquier entrenador le va a venir bien", opinó el DT de la Selección.

