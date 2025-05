2 promesas de la Selección Argentina están a un paso de ser campeones en Italia

Todos ellos, eso sí, con futuro de la Selección Argentina. Futuro y presente, claro. Porque el Diablito es la estrella de la Selección Argentina Sub 20 y porque Mastantuono (que también jugó allí ya, con apenas 17 años) tiene chances de ser convocado para la próxima fecha FIFA de Eliminatorias que la Selección Argentina jugará en junio.

Inter pone el ojo en juvenil de la Selección Argentina que impresiona en Italia Castro ya tuvo rodaje en la Sub 20, bajo las órdenes de Javier Mascherano FOTO: REDES/Selección Argentina

Benja Domínguez y Santi Castro, los futbolistas de Bologna, ya saben lo que es ir al banco de suplentes con la Mayor. Los dos fueron parte del plantel en los últimos dos partidos de Eliminatorias, en los que la Albiceleste venció a Uruguay y a Brasil (para el duelo de la Selección Argentina vs. Brasil, Castro quedó desafectado por una molestia física).

Bologna vs. Milan: final de la Copa Italia con posible consagración argentina

Los juveniles no registran títulos en su palmarés personal hasta el momento. Por eso, a mediados de mayo próximo tendrán la cita más importante de sus cortas pero intensas trayectorias como futbolistas profesionales.

El próximo 14/05, el Bologna jugará la final de la Copa Italia contra el Milan. El equipo de los Rossoblú clasificaron al partido definitorio tras vencer a Empoli, y accedieron así a una final luego de 51 años.

image.png Milan despachó al Inter en semis y se clasificó a la final FOTO: (X/REDES@acmilan)/NA

Los dos juveniles de la Selección Argentina han tenido buen rodaje a lo largo de la temporada. En el último mes, Castro perdió algo de terreno, pero hasta marzo fue una figura repetida en el once titular. Tanto, que el Inter lo tiene en carpeta como posible refuerzo.

Domínguez alternó y no sumó tantos minutos como el ex Vélez, pero ha jugado mucho y, si no es titular, siempre es considerado por el entrenador como una variante en el banco de suplentes.

Ante Milan, dentro de unas semanas, ambos dos jugarán el partido más importantes de sus carreras. Pueden gritar campeón, y hacer historia en Italia.

