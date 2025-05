La amante de Diego Brancatelli confirmó el romance: "El que esté libre de pecados que tire la primera piedra"

La exposición generó una fuerte reacción en redes y en los medios, algo que Luciana decidió enfrentar de frente. “Se dijeron muchas cosas y me sentí muy juzgada. Mi postura fue el silencio, pero como trabajo de esto, me pareció que era el momento de responder”, explicó.

El romance es real, los chats no

A pesar del hermetismo inicial, la periodista aclaró que no hubo ningún tipo de chat comprometedor y que las capturas filtradas, que desencadenaron este escándalo, son falsas:

“Las conversaciones filtradas no existieron. La causa judicial sigue y le van a hacer pericias a mi celular, con el estudio de Juan Pablo Fioribello. Quiero resguardar a todos”.

También reflexionó sobre cómo manejó la situación en medio del escándalo: “Quizás del otro lado estén enojados porque estoy hablando. Pero nadie quiere lastimar a nadie. Cada uno elige cómo y cuándo hablar”.

En el video publicado por Paparazzi, Luciana no ocultó su angustia frente al conflicto: “Sí, la pasé mal. Cuando me pongo nerviosa me río, es mi forma de ser. Esto me sobrepasó. Hay sentimientos, hay personas. Nadie quiere hacer daño, pero yo necesitaba decir esto”.

Agradeció especialmente a quienes la acompañaron en los momentos más difíciles: “Mis amigas estuvieron ahí sin preguntar nada. Mi familia tampoco me pidió explicaciones”.

“Ahora tengo que surfear la ola. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”.

Cómo recibe las críticas

Sobre las críticas que recibió por hablar públicamente, fue tajante: “No soy Susana Giménez para escapar. Algunos me critican si hablo o si no hablo. Quizás me equivoque, pero esta es la forma que encontré para aclarar”.

En cuanto a los rumores sobre supuestos regalos que habría recibido de Brancatelli, desmintió categóricamente: “No es verdad que me regaló cosas. Ni camioneta, ni un ladrillo de mi casa. No fue así. Nos conocimos, tuvimos nuestra amistad, y después de la pandemia se generó un vínculo”.

Conmovida, hizo una pausa antes de concluir: “Lo que pasó queda para nosotros. Qué sentimos, si nos confundimos, eso es nuestro. El tiempo curará todo. Esto me superó y me hizo mal”.

Sobre el presente de su vínculo con Brancatelli, contó: “No hablo con Diego desde la semana pasada. Cuando explotó todo charlamos, fue un montón. Los chats están re manipulados. Intentamos guardar silencio, pero no se pudo”.

“Ellos se resguardan de una manera, y yo no puedo. Tengo que salir a trabajar. Las guardias me persiguieron, y sentía que algo tenía que decir. Si a alguien le molestó, les pido perdón”, cerró.

El video completo a continuación:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PaparazziRevis/status/1922303880559223111&partner=&hide_thread=false Luciana Elbusto confesó todo sobre su relación con Diego Brancatelli: “Queda entre nosotros el vínculo que tuvimos” pic.twitter.com/FysKvXDgta — Paparazzi (@PaparazziRevis) May 13, 2025

