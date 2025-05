En América TV aseguran que Diego Brancatelli "blanqueó" su infidelidad

Por otro lado, Luis Ventura dio a conocer su contacto con Insigna, quien volvió a romper el silencio en medio de la polémica. Ante la consulta del periodista, la cronista de TN respondió de manera escueta: "La verdad es que está todo bien y no tengo nada que decir".

Sin embargo, en diálogo con la revista Pronto, Ventura comentó su propia mirada sobre los hechos:

Es una operación contra Brancatelli. Conociendo las características de ambos, trabajé con los dos y son excelentes profesionales, creo que inventaron los chats y los revolearon por ahí Es una operación contra Brancatelli. Conociendo las características de ambos, trabajé con los dos y son excelentes profesionales, creo que inventaron los chats y los revolearon por ahí

Diego Brancatelli: Filtran nuevo material y "doble vida"

Desde que filtraron supuestos chats entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto se desató un escándalo mediático alrededor del periodista de C5N, su mujer Cecilia Insigna y la supuesta tercera en discordia. Según afirmó en Puro Show, la panelista Ángeles Balbiani, los involucrados mantendrían una relación "hace 5 años".

En el magazine de El Trece, Balbiani aseguró: "Cinco años, yo lo confirmo con tranquilidad". "Hace 5 años que están en una relación (Brancatelli y Elbusto) está confirmado y hay muchas personas, periodistas, que confirman que esto es real y era un secreto a voces", agregó.

Por su parte, el conductor y periodista Matías Vázquez expresó: "Me llegó un mensaje de alguien que conoce a Luciana, un estilista que me pone que la atendió muchas veces a ella y me dice que es totalmente verdad y salen hace años con Brancatelli".

Embed - DIEGO BRANCATELLI DIO LA CARA Y HABLÓ DE LOS CHATS SEXUALES QUE SE FILTRARON

Desde que estalló el escándalo por la supuesta infidelidad, Insigna se limitó a publicar una imagen a través de su cuenta de Instagram apoyando a su marido. Pero según Balbiani "internamente Brancatelli termina blanqueando que algo había sucedido entre él y Luciana y desde ese momento Cecilia le está escribiendo a Luciana de modo tan reiterativo que Luciana ya no quiere contestarle".

"'Zorra' es lo más leve", disparó Balbiani asegurando que su fuente está "re contra chequeada". "Cecilia llegó a mandarle mensajes de WhatsApp, a las puteadas. Esto está en el celular de Luciana, que sabe que no estoy mintiendo",cerró contundente la panelista.

Cabe recordar que Diego Brancatelli y Cecilia Insinga están juntos desde 2012 y tienen dos hijos en común.

