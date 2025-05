El nuevo apodo de ESPN a Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo no encontraba el equipo, estaba repitiendo el último mandato como DT de Bianchi en Boca, un fracaso, pero ESPN lo maquillaba. Era tan alevoso que llegó a no informar sobre las acciones de violencia de Borja contra sus hijos, cuando en realidad salían en todos los medios. Pero el equipo de Marcelo Gallardo ahora, recién ahora, comenzó a funcionar, pero no por la “Magia”, como puso ESPN en una gráfica, sino porque se volvió a cruzar con Boca, le ganó y repuntó.