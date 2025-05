Otro gesto de diferenciación de Osvaldo Jaldo: Reclamó al Gobierno por los aranceles de Trump

Tucumán exporta a USA limónes, azúcar, arándanos y artículos de la industria pesada.

Según consigna lagaceta.com, Jaldo también criticó la apertura a las importaciones textiles, una medida que -según él- pone en alerta a las industrias locales.

“En la provincia tenemos como cuatro o cinco empresas textiles y alrededor de 5.000 trabajadores en ese rubro. Pero si entran telas de China o de Japón, no vamos a poder competir con los costos. Por eso estamos muy preocupados”, manifestó.

Según datos oficiales, en el primer bimestre de 2025 las importaciones de ropa aumentaron más de un 135%, en comparación con el mismo período del año anterior, gracias a la baja de aranceles, que cayó del 35 al 20%.

La diferenciación de Jaldo no parece inocente cuando la LLA está armando políticamente en Tucumán, una provincia en la que Milei tiene muy buena imagen. El encargado del despliegue territorial es Lisandro Catalán, N°2 de Guillermo Francos en la jefatura de Gabinete.

Si bien Tucumán no tiene elecciones legislativas provinciales este año, sí se disputarán las bancas que representan a la provincia en la Cámara de Diputados, en lo comicios nacionales del 26/10.

Primer cortocircuito

En ese escenario, el primer cortocircuito se registró a finales de abril, cuando Jaldo advirtió sobre la situación económica, que él no ve con los mismos ojos que el gobierno libertario.

Si bien había reconocido avances como la reducción de la inflación, Jaldo enfatizó que estos logros no han tenido un impacto palpable en la vida cotidiana de los trabajadores. "Este es un tema que nos tiene muy preocupados porque no percibimos una recuperación en el consumo", subrayó entonces.

"Todo este reacomodamiento de las variables macroeconómicas, que les falta mucho, no ha llegado a la gente. No ha llegado al bolsillo del trabajador que no ha recuperado su poder adquisitivo", sostuvo.

Además, habló de la "motosierra" de Javier Milei. "Hemos tomado políticas firmes, en materia de seguridad y también de Salud. Se habla mucho de la motosierra a nivel nacional, pero en Nación pueden utilizar la motosierra porque no atienden los servicios esenciales", remarcó.

"La salud de Tucumán la atiende el gobierno de la provincia, la Nación no pone absolutamente nada. La educación la atiende exclusivamente con presupuesto propio el gobierno provincial, el Gobierno nacional no pone absolutamente nada. Y la Seguridad está exclusivamente financiada por el presupuesto provincial. Es decir que la Nación puede realizar los ajustes que crean necesarios, pero nosotros tenemos que asegurarle la salud pública a los tucumanos, tenemos que asegurar la educación a pesar de que no nos mandan el incentivo docente que pagamos con recursos de Tucumán", retrucó.

